Megan Fox, la star confessa di 'distruggere' il fidanzato quando giocano a Mortal Kombat

Megan Fox pare sia una grande professionista del celebre videogame Mortal Kombat. La star di Transformers ne ha parlato in una recente intervista rilasciata a People, spiegando di aver introdotto al famoso gioco anche il suo fidanzato, Machine Gun Kelly, che puntualmente 'distrugge' ad ogni partita che affrontano insieme.

"Non è un grande giocatore, è ovviamente un musicista che trascorre tipo, ogni secondo della sua vita lavorando e in tour quindi non è mai entrato davvero nei videogame".

Fox prosegue:"Tuttavia i ragazzi presumono naturalmente che saranno migliori di te nei giochi, per qualunque motivo. Ed è solo questo che esiste là fuori".



Ovviamente Machine Gun Kelly non aveva mai visto giocare Megan Fox prima e quindi non sapeva cos'aspettarsi:"Non mi aveva mai visto giocare... quindi abbiamo preso l'ultimo Mortal Kombat. L'abbiamo scaricato e l'ho distrutto. L'ho distrutto ogni volta che abbiamo combattuto. Abbiamo fatto tipo 40 match e l'ho assolutamente distrutto ogni volta" conferma Fox.

Settimana scorsa Megan Fox ha pubblicato un'immagine da angelo super sexy che ha fatto impazzire i fan.

Fox ha accettato di affrontare DJ Khaled in un match di Fortnite della durata di 90 minuti il prossimo 12 maggio per un evento speciale.



A febbraio ha fatto scalpore la scelta di Megan Fox di regalare un ciondolo con il suo sangue a Machine Gun Kelly quale pegno d'amore.