Megan Fox ha un consiglio a sorpresa per le ragazze che passeranno l'estate da single

Megan Fox ha una certa esperienza in fatto di relazioni e dintorni, sia off-screen (la sua storia con Machine Gun Kelly è seguitissima dalle testate di gossip del mondo intero) che sullo schermo (per quanto spesso in maniera poco convenzionale: si veda Jennifer's Body!). Insomma, potrebbe valere la pena ascoltare un suo consiglio in merito!

Fox, che potrebbe essere protagonista di un sequel di Jennifer's Body tra qualche tempo, ha infatti voluto rivolgere alcune parole a quelle ragazze che si apprestano a trascorrere da single la prossima estate: il consiglio dell'attrice è quello di dedicarsi a sé stesse, senza prestare troppa attenzione ai ragazzi.

"Non sono sicura di essere la persona più indicata per dare consigli, ma eccoci qui: imparate a fare cose nuove, sceglietevi un hobby, ma smettetela di concentrare tutte le vostre energie sui ragazzi. Tutto ciò che faranno è prosciugarvi. Andate avanti, investite su voi stesse" sono state le parole che Fox ha rivolto alle sue follower tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

"Consigli di vita da un'esperta in relazioni" si legge nella caption del video, e d'altronde nessuno potrà certo accusare la star di Transformers di mentire sotto quest'aspetto! Un consiglio del genere, d'altronde, difficilmente potrà far danni.

