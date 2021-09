Megan Fox sexy vampira nel nuovo horror Netflix: ecco il trailer di Night Teeth

Nei giorni scorsi abbiamo visto la sosia di Megan Fox nel remake di una scena di Jennifer's Body, ma l'attrice "originale" sta per debuttare in un nuovo film horror. Si tratta di Night Teeth, diretto da Adam Randall, che sarà in streaming su Netflix dal prossimo 20 ottobre.

Nella giornata di mercoledì la piattaforma streaming ha pubblicato il trailer ufficiale del film, visibile anche all'interno della notizia.

Night Teeth ha per protagonista Benny (Jorge Lendeborg Jr), che accompagnando due donne misteriose (Debby Ryan e Lucy Fry) in giro a fare baldoria a Los Angeles, si rende conto che non tutto è come sembra, e scopre che le due passeggere sono in realtà dei mostri assetati di sangue. Si ritrova così, secondo la sinossi ufficiale, "improvvisamente scagliato nel loro criptico mondo sotterraneo, in una missione per salvare la sua città da un bagno di sangue."

Megan Fox interpreta uno dei vampiri che dominano la città, in un cast che vede la presenza, tra gli altri, anche di Sydney Sweeney, Alfie Allen (Game of Thrones), Alexander Ludwig (Vikings) e Raúl Castillo (Army of the Dead).

Per l'attrice di Jennifer's Body e Transformers non si tratta dell'unico film in arrivo. Oltre che in Night Teeth, infatti, Megan Fox sarà con Tyson Ritter in Johnny & Clyde, reinterpretazione in chiave moderna della storia di Bonnie e Clyde.