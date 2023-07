Megan Fox ritorna su Instagram: la foto in bikini infuoca i social

L'attrice e modella Megan Fox è tornata sui social e ha mandato in visibilio i fan i propri fan pubblicando delle immagini che la ritraggono con un bikini argentato su una spiaggia durante il tramonto. Le immagini sono accompagnate dalla scritta "Cliodhna, regina delle banshee", un riferimento alla mitologia irlandese.

Un altro esempio di come la star di New Girl e Transformers Megan Fox attiri i propri fan anche attraverso messaggi misteriosi e immaginari legati alla mitologia e al fantasy, accompagnandoli alle proprie foto.

Nelle scorse settimane Megan Fox ha pubblicato un servizio fotografico nei boschi, e ora queste nuove foto che la ritraggono in un contesto naturale completamente differente. Lo scorso mese Megan Fox con i capelli rossi e ancora in bikini aveva conquistato i propri follower.



Un ritorno in grande stile sui social network per l'attrice che accompagna il proprio lavoro di modella alla sua forte passione per la mitologia e le creature che ne fanno parte, ed è inevitabile immaginare che nelle prossime settimane pubblicherà altre servizi fotografici che la riguardano, dopo aver rappresentato elementi come la terra e l'acqua.

A maggio Megan Fox ha confessato di non aver mai amato il proprio corpo, raccontando la sua incapacità ad accettare il proprio aspetto fisico.

L'attrice parteciperà al prossimo capitolo cinematografico de I mercenari, al fianco di Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent e Dolph Lundgren.