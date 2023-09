Megan Fox protagonista di uno spin-off al femminile de I Mercenari? Parla il produttore

I mercenari 4 potrebbe non essere l'ultimo film della saga, e nel corso di una recente intervista promozionale il produttore Les Weldon ha commentato le voci che vorrebbero Megan Fox protagonista di uno spin-off al femminile de I mercenari.

Parlando con Comicbook, Weldon ha detto di non essere sicuro che un simile spin-off possa realizzarsi, e ha dichiarato: "Non ne sono sicuro, anche se se ne è parlato, posso dire solo questo. Non si è ancora avvicinato alla realizzazione. E lasciatemelo dire, programmare questo tipo di film è incredibilmente difficile."

Per il franchise de I mercenari si parla di uno spin-off al femminile dal 2012, quando il film sembrò concretizzarsi di punto in bianco (ottenne addirittura un titolo provvisorio, The Expendabelles), e un cast vociferato di attrici come Cameron Diaz, Sigourney Weaver e Milla Jovovich. Tuttavia, il progetto non è mai stato realizzato, e negli anni ha rischiato di farsi superare dal tanto chiacchierato spin-off al femminile di Fast & Furious, anche quello però rimasto solo un sogno nel cassetto finora. Weldon ha aggiunto: "Una volta che dai il via a qualcosa di così grande, capisci che altri attori si renderanno disponibili. Ma bisogna considerare che quando inizi qualcosa da zero diventa difficile ottenere il giusto programma, far combaciare gli impegni di tutti e quant'altro. Per questo franchise siamo stati molto, molto fortunati perché gli attori volevano salire a bordo ed erano disposti a riorganizzare il loro programma per esserci."

