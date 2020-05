Megan Fox è di nuovo single: la star di Transformers ha mollato Brian Austin Green

L'attrice Megan Fox, sex symbol degli anni 2000 nota per i film di Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles e il cult dell'horror Jennifer's Body, si è separata da suo marito Brian Austin Green dopo dieci anni di matrimonio.

Green ha confermato la notizia nell'ultimo episodio del suo podcast, dicendo: "Voglio solo liberarmi di questo macigno e non pensarci più. Abbiamo preso la decisione di non commentare la nostra relazione, ma volevo darvi un contesto generale e volevo farlo a parole mio, di modo che la gente lo sentisse da me e poi non parlarne più. Neanche Megan vuole parlarne."

L'attore di Beverly Hills 90210 ha detto che la coppia si è allontana sempre di più negli ultimi mesi, da quando la Fox è tornata ha terminato una sessione di riprese per un nuovo film alla fine del 2019. "Mi disse: 'Mentre ero fuori dal paese per lavorare da sola mi sono resa conto che mi sentivo bene e libera e mi sono divertita molto durante quell'esperienza, quindi penso di voler provare a continuare da sola'. Ero scioccato e dispiaciuto dalle sue parole, ma non posso essere arrabbiato con lei, e infatti non lo ero. Non è stata una fredda decisione che ha preso, semplicemente è così che doveva andare. Abbiamo deciso di separarci e la gente ha iniziato a vedere dai tabloid che io ero da solo a Malibu e lei era da sola a Calabasas. Quindi volevo chiarire la situazione."

Green e la Fox hanno iniziato a frequentarsi nel 2004, dopo essersi incontrati sul set della sitcom Hope & Faith.

