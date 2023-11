Megan Fox a nudo:'Ero incinta ma ho perso il bambino'

Nel bel mezzo della pubblicazione del suo libro, una raccolta di poesie dal titolo Pretty Boys Are Poisonous, l'attrice Megan Fox ha raccontato un'esperienza personale vissuta con il compagno Machine Gun Kelly, condividendola insieme al pubblico di Good Morning America nell'appuntamento promozionale legato all'uscita del testo letterario.

Megan Fox e Machine Gun Kelly spopolano su Instagram dal 2020 e la loro relazione è stata molto seguita dai media.



L'attrice ha raccontato di essere rimasta incinta ma di aver avuto un aborto spontaneo:"Non avevo mai vissuto niente del genere in vita mia. Ho tre figli. Quindi, è stato molto difficile per entrambi. E ci ha fatto intraprendere un viaggio molto selvaggio insieme e separatamente... Cercando di orientarci tra 'Cosa significa?' e 'Perché è successo?'".



Nel 2022, ai Billboard Music Award 2022, Machine Gun Kelly aveva cantato Twin Flame, dedicando la canzone a Fox e al loro 'bambino non ancora nato'.

Nel suo libro Pretty Boys Are Poisonous, Megan Fox ha parlato della propria dolorosa esperienza in due poesie dal titolo "i" e "ii", nelle quali menziona il fatto di aver eseguito un'ecografia accanto ad un letto e di averci trascorso "10 settimane e un giorno".

Tra le parole dedicate all'accaduto anche la straziante frase:"Pensi che se avesse potuto avrebbe lasciato un biglietto di suicidio?".



In un'altra riga del testo Fox immagina di tenere il bambino sul proprio petto mentre 'ti strappano dalle mie viscere'. Megan Fox ha tre figli con l'ex marito Brian Austin Green mentre Machine Gun Kelly ha una figlia dall'ex Emma Cannon. Grazie al libro Megan Fox dà voce agli abusi relazionali mentali, fisici ed emotivi avvenuti nel corso degli anni.



A maggio Megan Fox ha confessato di non aver mai amato il proprio corpo in tutta la sua vita.