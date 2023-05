Megan Fox: 'Non c'è stato un momento della mia vita in cui abbia amato il mio corpo'

Megan Fox ha parlato ancora una volta della sua incapacità ad accettare il proprio aspetto fisico. In un’intervista con Sport Illustrated, l’attrice si è lasciata andare e ha raccontato di come stia ancora cercando un modo per amare il proprio corpo.

Megan Fox si è già espressa sulle difficoltà che ha dovuto affrontare nel sentirsi eccessivamente sessualizzata dall’industria cinematografica e di come la cosa abbia influito sulla propria autostima.

Nell’intervista rilasciata all’importante rivista sportiva, e sempre riguardo l’aspetto fisico, l’attrice ha parlato di come sia difficile per lei accettare la propria bellezza in quanto tale: “Soffro di dismorfia corporea. Non mi vedo mai come mi vedono gli altri. Non c’è mai stato un momento della mia vita in cui abbia amato il mio corpo. Mai e poi mai”.

Quindi ha aggiunto: “Sicuramente non è stata una questione legata all’ambiente in cui sono cresciuta, perché sono stata tirata su in un clima molto religioso in cui ai corpi non veniva data alcun tipo di importanza”.



Già nel 2021, l’attrice aveva raccontato come non sempre quello che si possa intuire dall’esterno corrisponda alla verità: “Possiamo guardare qualcuno e pensare che quella persona, essendo tanto bella, abbia una vita facile. Ma molto probabilmente loro non si vedranno in quel modo”.

