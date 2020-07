Megan Fox e Machine Gun Kelly spopolano su Instagram: 'Ho atteso l'eternità per averti'

Dopo mesi di speculazioni e un appassionato videoclip musicale insieme, l'attrice Megan Fox e il rapper statunitense Machine Gun Kelly hanno pubblicato la loro prima foto insieme sulla pagina ufficiale Instagram di lui.

Fra le coppie più chiacchierate del momento (a parte Johnny Depp e Amber Heard, loro non valgono) Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno reso ufficiale la loro storia d'amore su Instagram, tramite la foto che potete vedere in calce all'articolo.

La coppia si è conosciuta sul set del film in uscita Midnight in the Switchgrass, dopo il quale hanno lavorato anche al videoclip Bloody Valentine: la nascita di una possibile relazione è stata segnalata per la prima volta a maggio, poco prima che la Fox confermasse la sua separazione dal marito Brian Austin Green. Durante un'apparizione sul podcast di Lala Kent e Randall Emmett, Give Them Lala, l'attrice di Transformers ha spiegato che Machine Gun Kelly è la sua "fiamma gemella".

"Ho capito subito che era quella che io chiamo una fiamma gemella", ha detto l'attrice. "Invece di un'anima gemella, una fiamma gemella è dove un'anima ascesa ad un livello abbastanza alto da poter essere condivisa in due corpi diversi allo stesso tempo", ha continuato, insistendo di aver sentito immediatamente una connessione col suo nuovo partner. "Quindi in realtà siamo due metà della stessa anima, penso. E gliel'ho detto quasi immediatamente, perché l'ho sentito subito."