Megan Fox e Machine Gun Kelly: la foto di un bacio conferma la nascita della nuova coppia?

Lo scorso 20 maggio, Machine Gun Kelly ha pubblicato sul proprio canale youtube il videoclip del suo ultimo singolo, "Bloody Valentine", che lo ha visto protagonista del filmato insieme alla splendida Megan Fox, motivo che ha subito spinto i tabloid americani - aiutati da qualche fonte - a parlare di una relazione neo-nata tra i due.

Finora, comunque, non c'erano effettive ufficialità sulla nascita di questa nuova e famosa coppia di Hollywood, almeno non sotto forma di certezze concrete. Il discorso cambia però adesso grazie all'uscita di nuovissime foto di Megan Fox e Machine Gun Kelly paparazzati insieme, sottobraccio e anche nel mentre dello scambio di un focosissimo bacio passionale tra i sedili di una macchina.



Potete vedere le foto sul Daily Mail. Curioso che sembra l'automobile del musicista sia il luogo galeotto delle paparazzate, visto che i primi rumor nascevano proprio da delle conferma relativa all'avvistamento della coppia in dolci effusioni in auto, circa un mese fa. Lo scoop è stato talmente sensazionale che pochi giorni dopo, quasi a conferma della nuova relazione, l'ormai ex-marito della Fox, Brian Austin Green, annunciava l'avvio delle pratiche di divorzio dall'attrice, questo dopo 10 anni di matrimonio e tre figli insieme.



Austin in quell'occasione aveva definito la Fox e Colson - vero nome del cantante - "dei buoni amici", ma evidentemente la cosa ha preso una piega più sentimentale e intima. Forse a caso del video clip? Chissà.