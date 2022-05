Megan Fox e Machine Gun Kelly bevono sangue: l'allarme dell'associazione di vampiri

Megan Fox e Machine Gun Kelly non sono quella che si dice una coppia convenzionale: le due star ci hanno abituati da tempo a una condotta decisamente sopra le righe, ma una delle loro ultime trovate è riuscita addirittura ad allarmare... Un'associazione di vampiri, che ha ritenuto di dover mettere in guardia i fan dei due attori!

Ma cos'è successo esattamente? Nei giorni scorsi, dopo aver ammesso di avere una relazione BDSM con Machine Gun Kelly, Fox ha svelato di aver bevuto il sangue del suo amato dopo aver ricevuto la sua proposta di matrimonio, nell'ambito di un rituale in cui Kelly ha ovviamente bevuto il sangue della sua futura sposa.

Un atto che ha messo in allarme la New Orleans Vampire Association, il cui co-fondatore Belfazaar Ashtantison ha ribadito le precauzioni da adottare prima di avventurarsi in esperienze del genere: Ashtantison ha infatti ricordato che, nonostante l'avere una relazione monogama riduca ovviamente i rischi derivati da tale pratica, è sempre bene accertarsi che le persone interessate non abbiano malattie trasmissibili attraverso il sangue.

Fox ha comunque specificato di aver bevuto solo poche gocce, non certo un intero calice: tanto è bastato, però, a far scattare l'allarme per i possibili atti di emulazione. L'anno scorso, ricordiamo, proprio Megan Fox aveva regalato un ciondolo contenente il proprio sangue a Machine Gun Kelly.