Megan Fox e Jason Statham, flirt e botte nel nuovo video de I mercenari 4

Uscirà nelle sale il 21 settembre I mercenari 4, nuovo capitolo del franchise ideato da Sylvester Stallone, pronto a tornare insieme ad altri storici membri del cast come Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture. Tra le new entry spicca Megan Fox, protagonista di una nuova clip del film in cui appare insieme a Statham.

Fox recita nel ruolo di Gina, agente della CIA e fidanzata di Lee Christmas (Jason Statham). Dopo aver recuperato il trailer di I mercenari 4 potete gustarvi la nuova clip, intitolata In The Mood, nella quale viene mostrato un piccolo assaggio di cosa lo spettatore potrà attendersi dalla relazione tra Gina e Lee in una sequenza che sembra far parte dell'incipit del film.



Tra flirt e botte, Gina riceve un nuovo incarico e Lee è intenzionato ad accompagnarla, nonostante il personaggio di Fox sia evidentemente restio ad accettare la presenza del fidanzato, affermando ironicamente che non sentirà la sua mancanza.

Le frecciatine e il rapporto molto fisico instaurato dai due personaggi svela alcuni dettagli di una relazione che appare ricca di sensualità e divertimento. Il pubblico valutare l'ingresso di Gina nelle dinamiche prettamente maschili del franchise, e dalla sequenza della clip si evince che potrebbe rivelarsi una vera scossa elettrica per la trama del film.



Nel quarto film della saga cinematografica troviamo anche 50 Cent, Tony Jaa, Iko Uwais e Andy García. Tuttavia, proprio 50 Cent ha attaccato I mercenari 4 e Sylvester Stallone nonostante sia presente nel cast.