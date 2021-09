Megan Fox presa in giro dal fidanzato Machine Gun Kelly: la foto incriminata

Qualche giorno fa Megan Fox ha condiviso una serie di foto in cui mostrava il proprio outfit prima di uscire per fare delle commissioni, indossando jeans slavati abbinati ad una giacca di jeans sopra un body ritagliato verde fluorescente, una piccola borsa e dei tacchi a spillo. Un dettaglio della foto ha stuzzicato l'ironia del fidanzato.

"Ecco come vado a Erewhon adesso. Parliamone" ha scritto la star di Transformers, riferendosi al popolare market di Los Angeles.

Machine Gun Kelly si è affrettato a commentare un dettaglio che l'ha divertito molto: lo schermo del telefono di Megan Fox, con l'immagine del fidanzato rapper.



"In quale corsia sarai? Mi piace la tua schermata di blocco" ha scritto Kelly. Megan Fox aveva pubblicato anche un'immagine con un'aureola lo scorso maggio, incuriosendo i propri follower. Fox e Machine Gun Kelly hanno reso nota la loro relazione la scorsa estate, dopo che Fox è apparsa nel videoclip del rapper, Bloody Valentine, nel maggio 2020.

Il video è uscito pochi giorni dopo che l'ex dell'attrice, Brian Austin Green, aveva confermato la separazione dopo quasi 10 anni di matrimonio. Green e Fox hanno avuto tre figli: Journey River (5 anni), Bodhi Random (7 anni), e Noah Shannon (8 anni), mentre l'attore era già padre di Kassius (19 anni), avuto dalla collega Vanessa Marcil.

"La prima volta che lo guardai negli occhi pensai 'Ti conosco. Ti ho conosciuto così tante volte, in così tante forme diverse, in così tante vite diverse'" ha dichiarato l'attrice, confessando di non aspettarsi una connessione così forte con il cantante.

Machine Gun Kelly aveva descritto Megan Fox come 'diversa da qualsiasi persona abbia mai incontrato in vita mia".



Il mese scorso Megan Fox confessò che amerebbe interpretare un personaggio Marvel o DC.