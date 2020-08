Megan Fox furiosa con gli haters:'Ho vissuto per un decennio pensando di non essere brava'

Megan Fox ha raccontato il disagio vissuto per diversi anni causato dai commenti negativi degli haters, descrivendo l'esperienza vissuta come una 'prigione autoimposta'. In un'intervista rilasciata a Refinery29, Fox ha dichiarato di aver accettato troppo a lungo la negatività online che si è riversata nei suoi confronti per tanti anni.

Tutto questo si è protratto fino a quando si è imbattuta in uno dei suoi film precedenti mentre guardava la tv in Sudafrica.

Dopo aver capito che il suo livello di recitazione 'non era poi così male', Megan Fox ha ricordato di essersi 'arrabbiata davvero':"Ero tipo 'perchè ho vissuto per un decennio pensando di essere una merda in qualcosa quando in realtà sono stata abbastanza brava. Ciò mi ha portato a realizzare come fossi in uno stato di prigione autoimposta per gran parte della mia vita".



Rivolgendosi agli haters Megan Fox ha dichiarato:"Quando dite a qualcuno che non è bravo in qualcosa o è carente, può assorbirlo e diventare la loro realtà, creando una vita che rifletta quella merda negativa di cui parlate!".

Fox ha raccontato di essere una persona molto più forte di prima e di aver deciso di non accettare più passivamente questo tipo di comportamento da parte degli utenti che l'attaccano sul web.

Megan Fox sarà protagonista di un horror dal titolo Till Death mentre lo scorso anno confessò di avere vissuto un brutto periodo; Megan Fox ebbe un esaurimento nervoso diversi anni fa.