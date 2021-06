Megan Fox, i figli mandano all'aria un'intervista: il video è tenerissimo!

Megan Fox era impegnata in una video intervista con Today Show per parlare del suo ultimo film, Till Death, quando i suoi tre adorabili figli sono improvvisamente intervenuti e hanno catturato l'attenzione degli spettatori, interrompendo l'intervista della madre. Nel video è possibile vedere il momento in cui nell'inquadratura compaiono i piccoli.

Megan Fox ha sorriso e ha spiegato:"Si sono appena svegliati. Qui sono le 7.30, si sono svegliati pochi minuti fa, quindi è quello che è. Devi sempre trovare un modo per far funzionare le cose. Sono tre ragazzi, sono esilaranti e non mi ascoltano affatto" ha concluso l'attrice.



Megan Fox ha avuto tre figli dal matrimonio con l'ex marito, Brian Austin Green: Noah (8 anni), Bodhi (7 anni) e Journey (4 anni).

L'attrice è impegnata nel tour promozionale del suo nuovo film: qualche settimana fa è stata diffusa un'immagine in manette di Megan Fox in Till Death.

La star di Transformers da un anno esatto è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, il rapper Machine Gun Kelly.



La coppia ha già fatto parlare di sé diverse volte; Megan Fox ha donato al fidanzato un ciondolo contenente il suo sangue, ricordando un gesto che fecero decenni fa anche Angelina Jolie e il marito di allora, Billy Bob Thornton.

L'attrice è pronta a tornare sul grande schermo nel film diretto da S.K. Dale, al suo debutto dietro la macchina da presa.