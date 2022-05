Megan Fox compie 36 anni: 'Hollywood mi considerava un oggetto sessuale, ne ho sofferto'

Di Megan Fox si è spesso e volentieri elogiata l'innegabile bellezza che la portò, verso la metà del primo decennio degli anni 2000, a venir considerata una delle attrici più sexy di Hollywood: uno status che alla star di Transformers non è però mai andato particolarmente a genio, almeno stando alle dichiarazioni dell'attrice al riguardo.

Nel giorno in cui Megan Fox spegne le sue prime 36 candeline (la star di Jennifer's Body nacque ad Oak Ridge il 16 maggio del 1986), dunque, non possiamo non ricordare le dolorose parole con cui l'attrice ammise, qualche tempo fa, di aver sofferto di depressione a causa della consapevolezza di esser presa in considerazione solo per la sua bellezza.

"All'inizio della mia carriera ho sofferto di depressione perché Hollywood mi considerava solo un oggetto sessuale. Non è stato solo per Jennifer's Body, era ogni giorno della mia vita, tutto il tempo, con ogni progetto a cui ho preso parte e ogni produttore con cui ho lavorato. Volevo allontanarmi dall'industria cinematografica, non volevo più fare foto, comparire sulle riviste, fare red carpet, non volevo esser vista in pubblico perché avevo l'assoluta certezza che sarei stata derisa, o che comunque in qualche modo la gente sarebbe riuscita a ferirmi" furono le parole di Megan Fox, che in questi giorni è invece stata elogiata da Machine Gun Kelly proprio per le sue doti attoriali: quel malessere, alle soglie dei 40 anni, sembra finalmente solo un brutto ricordo.