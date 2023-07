Megan Fox nella bufera: la star sex symbol accusata di essere tirchia

Megan Fox è ancora una volta nell'occhio del ciclone: dopo la turbolenta relazione con il cantante Machine Gun Kelly (e molti rituali ad essa collegati come l'anello di spine e il consumo di sangue) stavolta la popolare attrice è protagonista di una polemica che riguarda proprio il suo conto in banca! Fox, infatti, sarebbe sotto accusa dai fan.

Il popolo del web ha accusato l'attrice di essere tirchia. Ma cosa ha scatenato queste accuse nei confronti di una star milionaria? Facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa, Megan Fox che è tornata su Instagram, e ha postato tramite una storia il link collegato a una raccolta fondi su GoFundMe legata alle cure di un uomo, padre di un'amica di Megan, al quale è stato diagnosticato il cancro.

L'appello dell'attrice, dunque, a tutti i suoi fan è stato quello di chiedere aiuto per raggiungere l'obiettivo dal valore di 60mila dollari. Al momento, secondo il conteggio di GoFundMe, ne sono stati raccolti oltre 5.000 e proprio la cifra raggiunta ha montato la polemica nei confronti di Megan Fox. Pare, infatti che le donazioni attraverso la popolare piattaforma di crowfunding non siano tutte anonime e tra queste, quella più alta sfiora i 300 dollari. Ma il nome di Megan Fox non compare.

Proprio apparente l'assenza dell'attrice tra i donatori ha portato gli utenti Reddit ad additare l'attrice come "tirchia", in quanto la "colpa" di Fox sarebbe stata non donare l'intera cifra necessaria per le cure del padre di una sua amica. Molti utenti ipotizzano che l'attrice abbia fatto una donazione privata direttamente alla figlia, e chi invece avanza l'ipotesi che non debba essere facile ricevere una cifra così genera scatenando di certo non pochi imbarazzi tra le due amiche. Megan Fox non ha replicato alle polemiche: l'attrice prenderà parte al quarto film della saga de I mercenari, nel trailer di I Mercenari 4 Megan Fox è decisamente esplosiva!