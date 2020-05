Megan Fox, bomba sexy per Machine Gun Kelly: nuova relazione per la star di Transformers?

A poche ore dall'annuncio ufficiale del divorzio, la star Megan Fox è tornata sotto le luci della ribalta grazie al rapper Machine Gun Kelly, che l'ha reclutata per il videoclip del brano Bloody Valentine.

Il video, che trovate all'interno dell'articolo, non fa che alimentare le insistenti voci di gossip che hanno parlato di romanticismo fra i due, che forse non a caso interpretato una coppia tormentata nel videoclip.

Alcuni rapporti infatti segnalano che Megan Fox e il rapper statunitense si stanno frequentando anche nella vita reale, dopo la separazione di lei dal marito Brian Austin Green. Le voci di una storia d'amore sono iniziate a circolare la scorsa settimana quando la coppia è stata fotografata insieme a Los Angeles, con Green che ha ammesso che lui e la star di Transformers si sono lasciati dopo sette anni di matrimonio.

La causa sarebbe proprio Machine Gun Kelly, vero nome Colson Baker, del quale Green ha dichiarato: "Ha incontrato questo ragazzo, Colson, sul set", ha detto l'attore. "Non l'ho mai incontrato. Megan e io abbiamo parlato di lui. A questo punto io e lei siamo solo amici." Tuttavia l'attore di Beverly Hills ha anche chiarito che Machine Gun Kelly non è il motivo della loro separazione, aggiungendo materiale per i giornali di gossip: come se non bastasse, infatti, la Fox e Kelly reciteranno insieme nel prossimo film Midnight in Switchgrass.

L'attrice, inoltre, sarà anche protagonista dell'horror Till Death.