Megan Fox, il bacio appassionato con Machine Gun Kelly nel videoclip di Drunk Face

Machine Gun Kelly continua a dimostrare poca riluttanza ad utilizzare i videoclip delle sue canzoni per mostrare la storia d'amore che sta vivendo con Megan Fox. Di recente il rapper ha pubblicato il video musicale di Drunk Face, nel quale è protagonista insieme alla fidanzata, con la quale vaga per Los Angeles festeggiando e scambiandosi baci.

Il video musicale di Drunk Face è stato girato il giorno in cui è uscito l'ultimo album del cantante, Tickets to My Downfall.

Fox è apparsa anche in atteggiamenti affettuosi con il fidanzato nel precedente video del rapper di qualche mese fa, Bloody Valentine.

Machine Gun Kelly ha esternato anche la sua attrazione per una parte del corpo in particolare dell'attrice:"Non è un segreto, penso che i suoi piedi siano belli, e penso che Megan abbia i piedi più belli che esistano".



Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno iniziato a frequentarsi dopo la separazione dell'attrice dal marito Brian Austin Green, sposato nel 2010, dal quale ha avuto tre figli: Noah Shannon (2012), Bodhi Ransom (2014) e Journey River (2016). Dopo un'iniziale separazione nel 2015, Green e Fox erano tornati insieme, prima di separarsi definitivamente all'inizio di quest'anno.

Successivamente Megan Fox e Machine Gun Kelly sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro relazione.

Megan Fox e Machine Gun Kelly spopolano su Instagram e nei mesi scorsi hanno fatto scalpore le immagini di Megan Fox spogliata per Machine Gun Kelly nel videoclip Bloody Valentine, che ha preceduto proprio Drunk Face.