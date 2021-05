Megan Fox è un angelo supersexy su Instagram: 'Uno scambio d'identità'

Di Megan Fox non ne avremmo mai abbastanza: pur non avendola vista in grosse produzioni negli ultimi tempi (l'ultimo grande successo risale al 2016, erano i tempi di Tartarughe Ninja - Fuori dall'Ombra) abbiamo dunque potuto continuare a seguire la star di Transformers tramite i social, sui quali è sempre piuttosto attiva.

L'ultima foto, in particolare, ci ha regalato una Megan Fox in forma smagliante: l'attrice si è ritratta con in testa un'aureola che ben poco si addice allo sguardo tutt'altro che angelico sfoggiato dalla star di Jennifer's Body nella stessa foto, come sottolineato dalla didascalia dell'immagine.

"Un caso di scambio d'identità" scrive la nostra Megan capovolgendo le parole della frase: a quanto pare la prima a non esser sicura che il suo posto sia tra i cherubini è Fox stessa! D'altronde, ci risulta difficile immaginare un angelo esibirsi in una linguaccia come quella della seconda foto postata dalla nostra.

Megan Fox è stata recentemente al centro di alcune polemiche relative a delle presunte affermazioni contro l'utilizzo delle mascherine, con l'attrice che ha però categoricamente smentito di aver pronunciato quelle frasi. La star di New Girl è inoltre tornata a parlare del suo difficile rapporto con Michael Bay, smentendo però di essersi mai sentita aggredita dal regista di Transformers.