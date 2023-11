Megan 2, primi dettagli sulla storia del sequel: di cosa parlerà?

Megan, la nuova bambola assassina di James Wan avrà il suo sequel e stando agli ultimi aggiornamenti su Megan 2 il film ha già buttato basi solidissime. Ma di cosa parlerà? Cosa è ancora capace di fare l'androide dai lunghi capelli biondi?

Megan è capace di uccidere e questo lo abbiamo visto bene, e dopo essere stata completamente distrutta proprio dalla sua creatrice Gemma (Allison Williams) gli ultimi minuti di Megan hanno svelato che la coscienza della bambola non è andata persa bensì trasferita a un'assistente intelligente simile ad Alexa. La lotta non è finita e spaventa ancor di più di un demone: "M3GAN sta tornando alla grande - ha detto Wan a Collider - Il primo film è arrivato proprio al momento giusto, quando le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale stavano crescendo, e ci concentreremo sicuramente su quello per il prossimo. Stiamo esplorando ancora di più l'universo dell'intelligenza artificiale".

I numeri da record di Megan al botteghino hanno spinto verso un sequel entrando in una nuova era per il genere dei "killer doll": se inizialmente il topic della bambola assassina sembrava già battuto, Wan lo ha riscoperto in una versione più spaventosa della classica possessione. L'intelligenza artificiale crea dei timori che vanno ben oltre e non basta un esorcista per fermarla. Adesso che Megan ha scoperto come trasferire la propria coscienza è immortale e servirà molto più di un cacciavite per fermarla: potrebbe persino crearsi un nuovo corpo o, perché no, un esercito di robot killer.

Non ci resta che attendere e nell'attesa potete scoprire la versione unrated di Megan ancora più splatter.