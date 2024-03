Megamind 2, che disastro: il sequel debutta con 0% su Rotten Tomatoes

Megamind è tornato con un nuovo film ma le cose non sembrano andare benissimo per Dreamworks che debutta con il sequel con un indice di gradimento dello 0% su Rotten Tomatoes.

Lo studio di animazione noto per classici come Galline in Fuga, Shrek, Kung Fu Panda, rilasciò Megamind nel 2010 portando sul grande schermo uno dei villain più amorevoli di sempre. Tanto amorevole che proprio negli ultimi minuti del primo film, l'alieno dalla testa blu abbandona i suoi malvagi intenti per diventare il nuovo eroe di Metro City.

E proprio nel sequel Megamind Vs the Doom Syndicate, il passaggio al "lato chiaro" dell'alieno deve rimanere nascosto all'ex squadra di super cattivi di Megamind che invece ha piani ben più diabolici che lo coinvolgono in prima persona: riuscirà Megamind a resistere alla tentazione o passerà di nuovo al lato oscuro? La svolta da villain a eroe però non deve aver trovato l'assenso della critica né tantomeno del pubblico. Sono passati 14 anni dall'uscita del primo film e le notizie sull'alieno blu sono state quasi inconsistenti in questi anni. Infatti, soltanto di recente la possibilità di ampliare l'universo dell'ex villain è diventata realtà con l'uscita del film e con una serie spin-off su Megamind.

Megamind Vs the Doom Syndicate ha debuttato proprio l'1° marzo in streaming su Peacock, saltando l'uscita nelle sale. In Italia, al momento, non c'è ancora una data ufficiale di uscita per il sequel sulle piattaforme.