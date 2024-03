Megalopolis è un trionfo: standing ovation per Coppola, il regista si commuove

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa il regista Francis Ford Coppola ha organizzato la prima proiezione ufficiale di Megalopolis, il suo attesissimo e misterioso film, e al termine dell'evento in queste ore sono emerse le prime reazioni dei presenti.

L'evento, tenutosi all'Universal CityWalk IMAX Theatre e pensato per promuovere il film in cerca di un distributore (già si parla di NEON o di Focus), e che ha visto la partecipazione di possibili acquirenti, amici, la famiglia del regista e altri colleghi - tra cui Angelica Huston, Nicolas Cage, Andy Garcia, Spike Jonze, Al Pacino, Jon Favreau, Colleen Camp, Roger Corman, Darren Aronofsky, Cailee Spaeny e i membri del cast Shia LaBeouf e Talia Shire - è iniziato con la lettura di una lettera di Coppola: "Cari amici: 'Credo nell’America'. Se potessi lasciarvi con un pensiero dopo aver visto il mio nuovo film, sarebbe questo: i nostri padri fondatori hanno preso in prestito una Costituzione, una Legge Romana e un Senato per il loro governo rivoluzionario senza un re, quindi la Storia americana non avrebbe potuto né aver luogo né avere successo senza la guida della classicità".

Quando si sono accese le luci, alla fine della proiezione (durata poco più di due ore, per quello che è stato definito un 'final cut'), una standing ovation ha salutato un Francis Coppola visibilmente sopraffatto dall'emozione: il progetto, al quale il regista lavora da 40 anni e che ha auto-finanziato vendendo la sua azienda vinicola, è finalmente realtà. Andy Garcia, protagonista de Il padrino: Parte 3, si è alzato ha indicato Coppola: "Questo signore è il motivo per cui tutti noi facciamo cinema oggi".

Restate con noi per i prossimi aggiornamenti sul film. Per altri contenuti scoprite chi sono gli attori di Megalopolis.

