Megalopolis, svelato quando uscirà il nuovo film di Francis Ford Coppola?

A distanza di quasi un mese esatto dalla pubblicazione della prima foto di Megalopolis, torniamo a parlare dell'attesissimo nuovo film diretto dal leggendario Francis Ford Coppola grazie a nuove indiscrezioni sulla sua possibile data d'uscita.

In un riepilogo delle possibilità per il prossimo Festival di Cannes, da recuperare insieme a quello sui titoli attesi per Venezia (tra i quali si parla anche di Joker: Folie à Deux), Deadline nota che Megalopolis avrà "una grande uscita IMAX autunnale", il che significa che il film potrebbe non essere pronto per Cannes (un palcoscenico sul quale Coppola è di casa, essendo uno dei pochissimi registi nella storia del cinema ad aver vinto 2 Palme d'oro, per La conversazione e Apocalypse Now) e deciderà di virare verso Venezia o direttamente il Nord America, ad esempio per il TIFF o il NYFF. Una possibilità per i più romantici che aspettano il ritorno di Coppola alla Croisette, invece, potrebbe essere quella di una proiezione speciale per Megalopolis a Cannes, magari con un montaggio preliminare come fu per Apocalypse Now, prima di un'uscita globale in autunno.

Per il momento bisognerà aspettare ancora un po' per saperne di più, ma certamente la specifica della distribuzione di Megalopolis per il circuito IMAX sembra interessante: ricordiamo infatti che il film è costato 100 milioni di dollari, interamente stanziati da Coppola, che per il budget del film ha venduto diverse proprietà personali, dunque c'è da fare il tifo per un qualsiasi tipo di ritorno economico.

Il film, lo ricordiamo, include nel cast Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman e Giancarlo Esposito, tra gli altri.