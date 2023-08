Megalopolis, Spike Lee ne ha visto 30 minuti ed è entusiasta! 'Grazie Francis'

Megalopolis sta per arrivare. Il ritorno di Francis Ford Coppola al cinema sarà sicuramente un evento da ricordare e, secondo Spike Lee "sorprendente". Il regista di Fa la cosa giusta, infatti, è stato invitato dallo stesso Coppola ad una proiezione esclusiva dei primi 30 minuti del film.

La reazione di Spike Lee non si è fatta attendere. Già Jon Hamm aveva commentato il lavoro fatto da Coppola con Megalopolis, ma le parole di Lee hanno tutt'altro sapore, smentendo i tantissimi dubbi che erano circolati intorno alla pellicola alimentati anche da alcune indiscrezioni che parlavano di un set mal gestito e con investimenti non ben trattati. Il regista di BlackKklansman ha condiviso le proprie opinioni sul proprio profilo Instagram lodando il lavoro fatto dall'esperto collega.

Lee ha mostrato immediatamente il proprio apprezzamento per ciò che ha potuto vedere, parlando di un'opera sorprendente. "Ha proiettato 30 minuti della sua nuova opera 'MEGALOPOLIS' per me", ha scritto il regista. "OH MIO DIO. SORPRENDENTE" ha commentato, continuando a raccontare la sua esperienza nell'aver passato un'intera giornata con uno dei suoi "padri cinematografici". La pellicola, descritta come un' opera fantascientifica drammatica, ha un cast di prim'ordine che, sicuramente, aiuta ancor di più a puntare l'attenzione del prodotto.

Il regista de Il Padrino si è mostrato particolarmente entusiasta della "nuova rinascita" del cinema. Coppola è "pazzo" di Barbienheimer confermando una "nuova era" di Hollywood. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!