Megalopolis: anche Shia LaBeouf nel cast stellare di Coppola

La vita privata e quella lavorativa di LaBeouf non possono essere di certo definite tranquille e lineari. Recentemente ha annunciato di essersi tirato fuori volontariamente dal film Don't Worry Darling diretto da Olivia Wilde, lo vedremo a breve nei panni di Padre Pio e presto collaborerà con Coppola.

In seguito alla denuncia di aggressione da parte dell'ex fidanzata FKA Twigs, LaBeouf è stato lontano dai riflettori per quasi due anni, nel tentativo di riprendere in mano la sua vita e la sua carriera. Pare esserci riuscito e, nonostante i dissapori con Olivia Wilde ed il conseguente abbandono della pellicola Don't Worry Darling, nuovissimi progetti lo vedono protagonista al fianco di cast di tutto rispetto.

Con il suo ruolo nei panni di Padre Pio, nell'omonimo film del regista Abel Ferrara che verrà presentato in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia durante la giornata degli autori, l'attore statunitense ha ritrovato se stesso in un monastero della California, tra monaci e preghiere. Lo stesso regista ha affermato: "Si vede che sta provando a cambiare la sua vita. Non si tratta solo di indossare abiti e compiere azioni. Si è immedesimato profondamente nel viaggio di Pio nel film. Quando l'attore vive un viaggio simile, è allora che si ottiene una performance così potente".

Dopo tale evocativa esperienza un'altra sfida lo aspetta nel prossimo futuro ed è la pellicola futuristica da milioni di dollari di Francis Ford Coppola, la cui realizzazione dura da circa 20 anni. Con le riprese che dovrebbero iniziare per la fine del 2022, Shia LaBeouf si è da poco unito al cast stellare di Megalopolis, al fianco di Adam Driver e Laurence Fishburne.