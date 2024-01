Megalopolis, ci siamo quasi! Francis Ford Coppola: 'Uscirà nei prossimi mesi...'

Dopo le primissime reazioni a Megalopolis, torniamo a parlare dell'attesissimo nuovo film del leggendario regista Francis Ford Coppola, che a quanto pare riuscirà ad esordire nel 2024.

Sebbene non sia ancora pronto a condividere una data d'uscita ufficiale, infatti, nel corso dell'ultimo episodio di The Accutron Show, Francis Ford Coppola ha confermato che Megalopolis uscirà prima di quanto si possa pensare, anticipando che l'attesa durerà ancora 'pochi mesi': "Tutto quello che posso dire è che adoro gli attori che ne fanno parte. È un film insolito e non è mai noioso. A parte questo, aspetta e vedrai. Passeranno solo pochi mesi e uscirà."

Sembra dunque che l'autore de La conversazione e Apocalypse Now sia molto vicino a concludere il lavoro di post-produzione della sua epopea, posto che non l'abbia già concluso, il che ci porta a credere nell'inevitabilità di un debutto al Festival di Cannes 2024, con un'uscita ufficiale successiva. Da segnalare comunque che il film non ha ancora un distributore negli USA, ed è probabile che il Festival di Cannes e il suo famoso Mercato saranno centrali per il futuro del film nelle sale di tutto il mondo.

Vi terremo aggiornati, nel frattempo scoprite cosa sappiamo sulla trama del misterioso Megalopolis. Il film sarà interpretato da Adam Driver, Forrest Whittaker, Jon Voight, Nathalie Emmanuel, Laurence Fishbourne, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Talia Shire e Dustin Hoffman.