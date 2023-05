Megalopolis, quando esce il nuovo film di Francis Ford Coppola? Non trattenete il respiro

Nel corso della lunga e mitica intervista a due tra Kevin Costner e Francis Ford Coppola, il leggendario regista della trilogia de Il padrino, La conversazione e Apocalypse Now ha anticipato qualche dettaglio in più in merito all'uscita del suo nuovo attesissimo film, Megalopolis.

Coppola a quanto pare in questi giorni si trova a Cannes per cercare di stipulare un accordo per la distribuzione del film che, neanche a dirlo, dovrà arrivare obbligatoriamente nelle sale cinematografiche prima di passare al mercato dello streaming e dell'home-video. Con lo spirito pratico che ha contraddistinto tutta la sua carriera, Coppola ha dichiarato: "Non sto cercando un distributore tanto quanto un partner di distribuzione perché il film è già stato realizzato e finanziato. Ma voglio che l'apertura iniziale del film sia nei cinema: è stato pensato e progettato per apparire sul grande schermo e performare nelle sale."

Tuttavia, anche se Coppola dovesse riuscire a trovare il giusto partner di distribuzione nei prossimi giorni a Cannes o entro la fine di quest'anno, è improbabile che il progetto riuscirà ad essere distribuito nel 2023 e i fan farebbero meglio a mettersi l'anima in pace e rimandare le attese per Megalopolis al 2024. Secondo il regista, infatti, la sua priorità al momento è finalizzare il montaggio e lui stesso non crede di poter completare i lavori entro la prossima stagione dei premi: "Suppongo che non uscirà quest'anno, quindi staremo a vedere."

Dovessimo scommettere un euro, probabilmente lo punteremmo su un futuro debutto a Cannes 2024, considerando anche la storia che lega Coppola al festival della Costa Azzurra. Ma, come detto, è ancora molto presto per questi ragionamenti.

Nel frattempo, ricordiamo che le riprese di Megalopolis si sono concluse a marzo scorso.