Megalopolis, quando esce il nuovo film di Francis Ford Coppola?

Quando esce Megalopolis? Dopo le ultime novità dal Festival di Cannes, facciamo il punto della situazione sull'attesissimo nuovo film del leggendario regista Francis Ford Coppola.

Innanzitutto partiamo col dire che Megalopolis debutterà in anteprima mondiale il 17 maggio prossimo al Festival di Cannes: il film, che nelle scorse settimane è stato presentato in alcune proiezioni privatissime per familiari del regista, amici e distributori, farà il suo esordio ufficiale sul tappeto rosso della Croisette, dove Coppole tornerà dopo le due storiche Palme d'oro per La conversazione e Apocalypse Now.

Purtroppo, però, al momento Megalopolis non ha una data d'uscita: è stato confermato che il film uscirà il prossimo autunno e sarà distribuito anche in IMAX, ma attualmente il team di Coppola sta ancora cercando di trovare un accordo con un distributore che possa soddisfare le richieste del regista (che sogna un budget promozionale di 100 milioni) e portare il film sia nelle sale americane che in quelle internazionali. Tuttavia qualche giorno fa lo stesso Coppola aveva dichiarato la scelta di un Festival cinematografico per la presentazione Megalopolis sarebbe stata subordinata ad un accordo di distribuzione, il che vuol dire che forse qualcosa si è mosso dietro le quinte nelle ultime ore.

Ricordiamo che il film vede tra i protagonisti Adam Driver, Giancarlo Esposito e Nathalie Emmanuel, oltre a Aubrey Plaza, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman e Jon Voight.

