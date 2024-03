Megalopolis, il protagonista è ispirato a Francis Ford Coppola secondo Adam Driver

Dopo l’annuncio della prima proiezione di Megalopolis cresce l’attesa per il nuovo film di Francis Ford Coppola, e Adam Driver ha approfondito in un’intervista i tratti del protagonista della pellicola, paragonandolo proprio al leggendario cineasta.

Megalopolis sembrerebbe quasi un biopic, almeno secondo le parole di Adam Driver a The Face. Queste la dichiarazione dell’attore che fa parte del cast stellare presente nel nuovo film di Francis Ford Coppola:

“È praticamente indefinibile, il che sembra molto generico finché non si guarda il film. Allora la mia risposta sarà perfetta. Non ci sono molti precedenti e si tratta di un film selvaggio su larga scala, è davvero unico. “È un visionario", ha detto Driver del suo personaggio. "È molto simile a Francis [Ford Coppola], in un certo senso, che indaga su tutti i modi in cui si può fare qualcosa e cerca di non fossilizzarsi sulla risposta giusta. È un'idea che mi commuove e che rispecchia Francis".

Nel cast del film, oltre al già citato Adam Driver, ci saranno Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman, D. B. Sweeney, e Giancarlo Esposito. Secondo Coppola, l’uscita del film è prevista per la fine del 2024. Qui potrete trovare la prima foto ufficiale di Megalopolis.

