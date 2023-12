Megalopolis, prime reazioni al nuovo film di Francis Ford Coppola: è stato proiettato

Dopo aver parlato della sua esperienza sul set di Megalopolis, l'attore Adam Driver ha svelato maggiori dettagli sull'attesissimo nuovo film scritto, diretto e prodotto dal leggendario regista Francis Ford Coppola.

In queste ore infatti è stato rivelato che una prima parte di Megalopolis è stata proiettata segretamente al TIFF lo scorso settembre, sebbene la quantità di dettagli trapelata sia minima se non addirittura inesistente a causa dei numerosi e blindatissimi embarghi che gli accreditati al Toronto Film Festival sono stati obbligati a firmare e, di conseguenza, a rispettare. Le fonti, a quanto pare, hanno potuto solo confermare di aver effettivamente visto il film, o almeno una parte dell'opera, oltre a parlare di 'diversi moduli per embargo' firmati che impediscono un qualsiasi commento sulla qualità del materiale visionato.

E mentre ci si avvicina all'inevitabile première della nuova epopea di Coppola, che quasi certamente debutterà al prossimo Festival di Cannes, la prima reazione a Megalopolis arriva da Adam Driver, che sarà il protagonista del film: la star di Ferrari di Michael Mann è certamente di parte, ma anche lui ha avuto modo di vedere solo 'una prima parte del film' (presumibilmente lo stesso montaggio mostrato al TIFF) descrivendolo come "fantasioso, grande ed epico, un film audace. Ci vuole un rischio enorme per realizzare un'opera del genere e non potrei esserne più entusiasta. Non dirò altro. Mi fermo qui […] Ma è fantastico”.

Ricordiamo che, ad agosto, Coppola aveva proiettato 30 minuti di Megalopolis per Spike Lee ad Atlanta. Per altri contenuti scoprite tutto il cast di Megalopolis.