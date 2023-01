Megalopolis, Paul Schrader difende Francis Ford Coppola: 'Perché Hollywood è invidiosa?'

Nei giorni scorsi sono state sparse voci di disastro produttivo annunciato sul set di Megalopolis, immediatamente smentite da Francis Ford Coppola, ma in queste ore sulla faccenda è intervenuto il regista Paul Schrader.

Come potete vedere in calce all'articolo, sul suo profilo di Facebook l'autore di Il collezionista di carte e American Gigolo ha lasciato intendere che Hollywood è piena di haters nei confronti di Coppola, dichiarando senza mezzi termini che molti in città si augurano che il film fallisca. Ecco cosa ha detto di preciso:

"FRANCIS COPPOLA ha intrapreso una delle imprese più coraggiose e ambiziose della storia del cinema. Eppure sento che alcuni nella comunità cinematografica si augurano ogni male possibile. Perché? Ha a che fare con la natura umana? O si tratta solo di pura gelosia? Tutti gli amanti del cinema dovrebbero sperare che Francis riesca a realizzare quest'ultimo grande gioco di prestigio."

Coppola ha iniziato a scrivere Megalopolis nei primi anni '80, dopo averne discusso sul set nel 1982 durante le riprese di The Outsiders. Lui stesso lo ha definito il progetto più ambizioso della sua carriera, perfino più ambizioso di Apocalypse Now, e già nel 2001 tentò di realizzarlo con un cast composto da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Russell Crowe e Kevin Spacey (tra gli altri: il progettò naufragò e all'epoca arrivò solo al tavolo di lettura della sceneggiatura). Ora che è diventato uno dei film più leggendari della storia del cinema al pari di Napoleon di Kubrick, le riprese sono filmante in corso in Georgia con un cast include Adam Driver, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman, Forest Whitaker, Shia LaBeouf e Jon Voight, e soprattutto auto-finanziamenti arrivati direttamente dal conto in banca di Coppola.

Da queste parti, neanche a dirlo, ci schieriamo fermamente al fianco di Paul Schrader, dalla parte di Francis Ford.