Megalopolis, Jon Hamm parla del film di Coppola: 'Non so come ha fatto'

Megalopolis, secondo Francis Ford Coppola,, è il suo progetto più ambizioso. A confermarlo è stato Jon Hamm che ha partecipato ad alcune letture della sceneggiatura rimanendo folgorato dal lavoro fatto dal regista ma, allo stesso tempo, sconvolto dalla possibilità che il film potesse essere realizzato.

Nonostante non reciti nel film, l'attore pare sia stato invitato a partecipare alla lettura di alcuni copioni dallo stesso Coppola che lo ha voluto nella ristretta cerchia di attori che lo hanno aiutato nel processo creativo. "Guarda cosa sta facendo Francis Ford Coppola in questo momento", ha detto Hamm. “Sta girando un film da 300 milioni di dollari che voleva fare. Ne ho letto una parte, so quanto sia impossibile realizzare questo film. Ma ce la sta facendo. E Dio lo benedica, è esattamente quello che dovrebbe fare" ha spiegato l'attore.

Dopo aver concluso le riprese di Megalopolis, il suo più importante progetto autofinanziato, Coppola ha ottenuto gli elogi di tantissimi volti di Hollywood compreso Adam Driver, uno dei protagonisti della pellicola. "Ero tipo, 'Non so come farà questo film'", ha raccontato Hamm parlando della lettura del copione. “Mi sono seduto a un tavolo con Al Pacino, Shia LaBeouf, tutti fantastici attori. Ho pensato 'Non so cosa sarà, ma sono incredibilmente felice di essere qui in questa stanza nel lotto della Paramount dove 45 anni fa ha girato 'Il padrino' quando Robert Evans era in giro." ha concluso Hamm.

L'ultima aggiunta allo stellare cast di Megalopolis è stato Giancarlo Esposito poco prima della fine delle riprese. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!