Megalopolis, iniziano i guai per Coppola: il film giudicato 'invendibile', e ora?

Megalopolis è stato paragonato a Picasso ma a quanto pare i distributori di Hollywood non sono molto impressionati dall'ultima opera di Francis Ford Coppola, anzi tutto il contrario: ne sono terrorizzati.

Il progetto, che Coppola iniziò a scrivere per la prima volta nel 1983, è costato circa 120 milioni di dollari, finanziato in parte dalla vendita di una parte significativa del suo impero vinicolo (secondo quanto riferito, l’accordo del 2021 valeva oltre 500 milioni di dollari). Con una durata di due ore e 15 minuti, la storia di Megalopolis segue la ricostruzione di una metropoli dopo la sua distruzione, con lo scontro di due visioni opposte - la prima quella di un architetto idealista Cesare (Adam Driver), la seconda quella di un sindaco pragmatico (Giancarlo Esposito) - il tutto corredato da riferimenti all’antica Roma e a Shakespeare con una storia d'amore alla Romeo e Giulietta tra Cesare e la figlia del sindaco (Nathalie Emmanuel). Il problema è che tutti gli studi di Hollywood sono spaventati dal film e dai piani di distribuzione di Coppola.

Netflix, Warner Bros., Sony, Disney, Paramount, tutti hanno preso parte alla presentazione del film avuta luogo qualche giorno fa ma, in un nuovo resoconto dell'evento, l'Hollywood Reporter afferma che Megalopolis dovrà affrontare una dura battaglia per trovare un partner di distribuzione. Un distributore dice: “Non c’è proprio modo di posizionare questo film nel mercato. Tutti fanno il tifo per Francis e si sentono nostalgici, ma poi c'è il lato commerciale da guardare. È un film davvero fantasioso e dice qualcosa di forte sul nostro tempo, ma è difficile che un grande studio accetti di distribuirlo. Magari potrà provarci una piccola etichetta specializzata?”. Magari si, ma studi come A24 o Neon probabilmente non hanno il budget richiesto da Coppola: il regista infatti vuole un marketing nell'ordine dei 40 milioni di dollari a livello nazionale, che salirebbe a 80-100 milioni di dollari a livello globale. "Trovo difficile credere che qualsiasi distributore sia disposto a spendere tutti quei soldi" afferma un veterano della distribuzione. “Se Coppola fosse disposto a pagare qualcosa di tasca sua e a dividere i costi, allora le cose potrebbero cambiare".

Nel frattempo il regista ha rivelato che, finché Megalopolis non avrà un piano di distribuzione deciso, non verrà scelto il Festival per ospitare la premiere.

