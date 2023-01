Megalopolis è già inferno produttivo? Il kolossal di Francis Ford Coppola 'allo sfascio'!

Alcuni dei set di Francis Ford Coppola sono famosi per diventare molto facilmente delle babilonie produttive. Ora Megalopolis, che il regista sogna di girare da 40 anni e sta producendo da solo, è a un passo dal fallimento. Decine di dimissioni e licenziamenti, budget lievitato e niente più dipartimento artistico.

Non vogliamo dire che l’avevamo detto. Soprattutto per un regista come Francis Ford Coppola, una delle stelle più fulgide della New Hollywood e autore di alcuni dei più grandi capolavori della storia del cinema. Soprattutto per un film che sogna di girare da 40 anni – a tanto indietro risale la sceneggiatura – e che l’ha spinto, non trovando altri disposti a seguirlo, a produrselo da solo con un budget di 120 milioni di dollari. Ma già ai tempi d’oro e con grandi produzioni dietro, i suoi film rischiavano il fallimento. Quindi sì, un po’ l’avevamo detto.

Secondo un rapporto di The Hollywood Reporter, sul set del kolossal si è scatenato il panico. Coppola avrebbe licenziato l'intero dipartimento degli effetti visivi poco prima delle vacanze natalizie. Ma alla ripresa dei lavori dopo la pausa, la scenografa Beth Mickle e il supervisore del direttore artistico David Scott si sarebbero dimessi, lasciando il film sena neanche più un membro supervisore del dipartimento artistico. Inutile dire che senza una rapida sostituzione, il film non potrà andare avanti. È un peccato, dopo aver visto già le prime immagini di Adam Driver sul set di Megalopolis.

Lo stesso rapporto afferma che i costi di budget starebbero già lievitando, come sempre con Coppola, e se già prima 120 milioni per un singolo uomo potevano costituire un rischio, ora sicuramente quei costi aggiuntivi non potrebbe permetterseli. Non fanno ben sperare le dichiarazioni dell'Art Directors Guild, che in una nota su Megalopolis afferma di “supportare tutti i dipartimenti artistici per garantire personale e programmazione adeguati e sta attualmente esaminando la situazione con Megalopolis per determinare i prossimi passi”.

Il film di Coppola è descritto come un rifacimento moderno di Metropolis, un kolossal dalle proporzioni senza precedenti che per il regista dovrebbe diventare il film più importante del secolo. Se volete scoprire la storia dietro il folle sogno, ecco un approfondimento su Megalopolis.