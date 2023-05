Megalopolis, Francis Ford Coppola smentisce i problemi: 'Fonti inaffidabili'

La strada per Megalopolis è lunga e piena di insidie, o almeno così ce l'hanno raccontata le fonti che, nel corso degli ultimi mesi, ci hanno parlato di un Francis Ford Coppola nel caos più totale: una versione dei fatti con cui il regista de Il Padrino non concorda assolutamente, come chiarito dal diretto interessato proprio in queste ore.

A circa due mesi dalla fine delle riprese di Megalopolis, infatti, il regista è tornato a parlare delle indiscrezioni sui presunti problemi riscontrati in fase di produzione, smentendo tutto categoricamente e facendo un parallelo con quanto fu scritto di Apocalypse Now: "Beh, per Apocalypse Now il montaggio durò mesi e mesi e mesi, e siccome era stato girato nelle Filippine era tutto molto misterioso. Qui è stato più o meno lo stesso, da un rumor parte tutto e si comincia a parlare di caos, ma le fonti non erano fonti" ha spiegato Coppola.

Il regista ha proseguito: "Dal mio punto di vista c'era un programma da seguire, ma per un film grande e difficile come questo è dura. Amo i miei attori, non avrei cambiato nessuno di loro. Il film ha uno stile che va oltre ogni mia aspettativa. Questo è il modo in cui mi sento, nella più totale sincerità". Sarà vero? Per saperlo non resta che aspettare di visionare il risultato finale! Qui, intanto, trovate Shia LaBeouf nelle ultime foto dal set di Megalopolis.