Megalopolis: Francis Coppola vuole Oscar Isaac, Cate Blanchett, Zendaya nel cast

Francis Coppola punta a un cast all-star per il suo nuovo film, Megalopolis, e pare che tra gli attori in trattative vi siano anche Oscar Isaac, Cate Blanchett e Zendaya.

Il regista de Il Padrino e Apocalypse Now Francis Coppola ha in mente un cast stratosferico per il suo nuovo film, Megalopolis, che in realtà tanto nuovo non è.

Sono infatti almeno 20 anni che Coppola sta cercando di realizzare questa "pellicola da sogno", come l'ha definita lui stesso, e sembra che il momento sia finalmente arrivato.

"È diventata un po' una guerra di religione, nel senso che non c'è nulla di logico dietro. Ma credo che la buona notizia sia il fatto che io sono sempre lo stesso di 20 o 40 anni fa. Sono ancora disposto a realizzare la pellicola dei sogni, anche se devo mettere in gioco i miei soldi, e sono capace di mettere in gioco 100 milioni di dollari, se devo, in questo caso. Non vorrei, ma lo farò se ce ne sarà bisogno" ha raccontato il regista ai microfoni di Deadline.

"Mi impegnerò per realizzare questo film, mi piacerebbe girarlo nell'autunno del 2022" aggiunge poi, speranzoso "Non sono stati ancora approvati tutti i membri del cast, ma ne ho abbastanza per poter credere che sarà un cast davvero entusiasmante. Il film costerà tra i 100 e i 120 milioni. Ovviamente spero sarà più vicino ai 100, ma sono pronto a mettere in ballo i miei soldi".

Vi sarebbero infatti trattative in vari stadi di progressione con attori del calibro di Oscar Isaac, Cate Blanchett, Zendaya, Michelle Pfeiffer, Forest Whitaker, Jon Voight e Jessica Lange, mentre pare sia già certa la presenza di James Caan, e chissà quali altre star si aggiungeranno poi in seguito.