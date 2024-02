Megalopolis, prima foto ufficiale del nuovo attesissimo film di Francis Ford Coppola

Megalopolis uscirà quest'anno, e nella notte il regista Francis Ford Coppola ha finalmente svelato la prima foto ufficiale del suo attesissimo nuovo film.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, l'immagine presenta una scena in esterni, durante una notte piovosa che ricorda vagamente il futuro post-apocalittico alla Blade Runner se Blade Runner fosse ambientato in Europa: al centro della scena c'è una statua, distrutta, i cui resti giacciono nelle pozzanghere di fianco ad una tenue luce gialla sulla sinistra in basso.

Ricordiamo che la trama di Megalopolis, film interamente autofinanziato da Coppola e da lui sia scritto che diretto, racconterà la storia di un architetto visionario che decide di ricostruire New York City come una megalopoli futuristica e utopistica qualche anno dopo che la Grande Mela è stata distrutta da un non meglio specificato cataclisma. Il film è interpretato da Adam Driver nei panni del protagonista, e include nel cast anche Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel, Jason Schwartzman e Jon Voight.

Per Megalopolis si prospetta un esordio al prossimo Festival di Cannes, tappa quasi obbligatoria per il leggendario regista due volte vincitore della Palma d'oro: vi terremo aggiornati, restate sulle pagine di Everyeye.