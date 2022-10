Megalopolis, Dustin Hoffman completa il cast del film di Francis Ford Coppola!

Quando ti chiami Francis Ford Coppola non puoi certo accontentarti dei primi che passano: per il suo grande ritorno sulle scene dopo ben 7 anni di inattività, il regista de Il Padrino ha quindi deciso di far valere il suo nome, come confermano le ultime aggiunte allo spettacolare cast di questo attesissimo Megalopolis.

Dopo aver annunciato Shia LaBeouf solo poche settimane fa, infatti, il buon Francis ha finalmente completato il casting della sua nuova opera: a far parte di Megalopolis saranno quindi anche Chloe Fineman, direttamente dal Saturday Night Live, ma anche Isabelle Kusman (Licorice Pizza), D.B. Sweeney e Bailey Ives.

No, non è tutto qui: l'ultimo grande colpo di Francis Ford Coppola risponde infatti al nome di Dustin Hoffman, ultimo pezzo da novanta ad aggiungersi ad un cast che già comprende attori e attrici come Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire e Jason Schwartzman, oltre ovviamente al già citato Shia LaBeouf.

Cosa dire? Un progetto senz'altro interessante, sul quale Coppola ha lavorato per ben vent'anni decidendo infine di finanziarlo da sé: un tale spiegamento di forze, d'altronde, non può non aumentare esponenzialmente le nostre aspettative al riguardo! Sempre Coppola, intanto, si è recentemente detto contrario a remake e serie TV.