Megalopolis, Coppola smentisce i rumor sul caos produttivo del set!

Dopo settimane di indiscrezioni riguardo la lavorazione di Megalopolis, nuova titanica opera di Francis Ford Coppola, il regista ha deciso di rispondere, parlando di come ci sia stato un turnover in alcuni comparti artistici, proprio per evitare in tutti i modi di sforare dai costi di budget imposti.

Insomma, Coppola smentisce tutto. Che Megalopolis sia partito come un progetto produttivamente molto complicato da realizzare è qualcosa di scontato. I continui cambi di casting degli ultimi anni e i problemi a trovare finanziamenti non hanno aiutato sicuramente a lavorare in maniera serena e lineare. A riprese praticamente iniziate, dopo alcuni rumor secondo cui Megalopolis sarebbe allo sfascio, il regista ha deciso di dire la sua svelando cosa sta succedendo ad Atlanta, luogo dove si stanno svolgendo le riprese.

"Amo il mio cast, amo quello che ricevo ogni giorno, sono nei tempi previsti e nel budget, e questo è ciò che è importante per me" ha detto, non approfondendo. "Si tratta semplicemente di gestire i costi" ha precisato, esaltando il clima di totale serenità nel quale il set e la produzione pare stia lavorando. I vari cambiamenti, apportati in particolare nel reparto VFX e artistico, sono legati principalmente ad un cambiamento nella programmazione del lavoro causato, soprattutto, dall'utilizzo di una tecnologia sperimentale per realizzare gli effetti speciali. Nel frattempo anche alcuni membri del cast hanno deciso di intervenire, primo tra tutti Adam Driver. "Tutto bene qui! Non sono sicuro di quale set stai parlando! quello non lo riconosco! Sono stato su set caotici e questo è tutt'altro" ha detto l'attore. "L'ambiente creato da Francis è fatto di concentrazione ed ispirazione" ha precisato Driver.

La pre-produzione del film non è stata particolarmente semplice. Inizialmente, infatti, a vestire i panni del protagonista sarebbe dovuto essere Oscar Isaac che ha abbandonato poi la produzione di Megalopolis. Da quel momento in poi si sono accavallati rumor su possibili sostituti, fino ad essere arrivati, solo in tempi recenti, ad un cast definitivo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!