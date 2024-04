Megalopolis, Coppola paragonato a Picasso: 'Questo film cambierà la storia del cinema'

Dopo la prima proiezione di Megalopolis, che Francis Ford Coppola ha presentato a familiari, amici e distributori, in queste ore l'atteso nuovo film dell'autore di Apocalypse Now e La conversazione ha tenuto una seconda proiezione in super-anteprima a Londra.

Il film, che in precedenza era già stato descritto come “una cosa pazzesca”, “sconcertante”, “decisamente indefinibile”, “adatto per un museo” e “l’opera di un pazzo”, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico che ha assistito alla premiere britannica. Phillipe Guedj di Le Point ha dichiarato di aver avuto una fonte presente alla blindatissima anteprima, che gli ha inviato la seguente reazione: "Megalopolis è come Einstein e la relatività nel 1905, Picasso e Guernica nel 1937. Coppola ha segnato un nuovo momento storico per il cinema".

Per quanto iperbolica possa sembrare, questa reazione contribuirà certamente ad aumentare la grande attesa nei confronti di Megalopolis, per il quale - lo ricordiamo - al momento non c'è né una data d'uscita nelle sale né una data di premiere ufficiale in un festival cinematografico: in precedenza si è parlato di una distribuzione worldwide in autunno, anche per il circuito IMAX, ma ad oggi non sappiamo se Megalopolis debutterà a Cannes, Venezia o al New York Film Festival.

Nel frattempo, Coppola ha ammesso di aver già iniziato a lavorare ad un nuovo film dopo Megalopolis.

