Megalopolis, Coppola annuncia su Instagram tre nuove opere legate al suo prossimo film

Tramite un post sulla sua nuova pagine ufficiale per il social network Instagram, il regista Francis Ford Coppola ha annunciato tre nuove opere originali legate al suo prossimo attesissimo film, Megalopolis.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il mondo di Megalopolis si espanderà con un documentario ufficiale, una novelizzazione e una graphic novel: il regista lo ha annunciato ai suoi follower su Instagram, condividendo una foto che lo ritrae insieme all'artista Chris Ryall e ad una tavola del fumetto ispirato al film.

"Ci sono tre iniziative in qualche modo indipendenti create per Megalopolis" ha scritto Coppola. "Queste sono: 1) Un documentario sul "making of di Megalopolis", realizzato dallo stimato regista Mike Figgis. 2) Una novelizzazione della grande Colleen McCullough: le novelizzazioni sono, in sostanza, descrizioni di film in formato di libro, tipicamente scritte non dall’autore della sceneggiatura e rappresentano l’esatto opposto della pratica più comune di trasformare un libro in un film. 3) Una graphic novel realizzata da Chris Ryall. Tutti e tre i progetti sono indipendenti da me ma basati sulle mie numerose sceneggiature e idee realizzate per il film nel corso degli scorsi decenni."

Insomma, sembra che - come al solito - Coppola ha pensato in grande per il suo nuovo progetto. Per altri contenuti, scoprite quando uscirà Megalopolis.