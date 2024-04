Megalopolis sarà a Cannes: svelata la premiere del film di Francis Ford Coppola

Dopo un febbrile corteggiamento andato avanti per mesi tra Francis Ford Coppola e gli organizzatori dei festival cinematografici di Cannes, Venezia e Toronto, Deadline ha rivelato in esclusiva che il misterioso e chiacchierato Megalopolis debutterà ufficialmente al Festival di Cannes il 17 maggio prossimo.

Il direttore di Cannes, Thierry Fremaux, a quanto pare è riuscito a stringere un accordo dell'ultimo secondo, dato che il programma completo del festival sarà annunciato domani giovedì 11: il film, come saprete, è stato presentato per la prima volta agli acquirenti all'Universal CityWalk Imax Theatre il 28 marzo scorso, ma la sua sorte distributiva è ancora incerta. Stando a Deadline, infatti, Barry Hirsch, avvocato di lunga data di Coppola, è ancora in trattative per assicurarsi un partner di distribuzione per un film, che - almeno nei piani - uscirà il prossimo autunno, anche nelle sale Imax.

Nel corso della sua carriera, Francis Ford Coppola ha intessuto una lunga relazione con il Festival di Cannes: il regista presentò alla Croisette uno dei suoi primi film, Buttati Bernardo!, e tornò altre due volte con i suoi capolavori La conversazione e Apocalypse Now, che gli valsero due vittorie consecutive alla Palma d'oro. Non è chiaro attualmente se Megalopolis sarà inserito in concorso a Cannes 2024, cosa che permetterebbe a Coppola di concorrere per una storica terza Palma d'oro.

Per altri contenuti vi segnaliamo che Coppola ha già annunciato il suo prossimo film, che sarà intitolato The Glimpses of the Moon.

