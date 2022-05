Megalopolis è il nuovo Apocalypse Now per Francis Ford Coppola? La storia di un sogno

Apocalypse Now è certamente il film più ambizioso di Francis Ford Coppola, ma la filmografia dell'autore de Il padrino e de La conversazione adesso dovrà fare i conti con il sogno di Megalopolis, che rischia seriamente di prendersi quel primato.

Della trama di Megalopolis si sa pochissimo (dovrebbe essere la storia di una città basata su New York che, dopo una catastrofe, inizia la ricostruzione nel tentativo di fondare un'utopia), ma sulla saga produttiva che c'è dietro qualche dettaglio in più lo abbiamo: Coppola, che ha vinto cinque Oscar nel corso della sua carriera, ha spesso paragonato Megalopolis proprio ad Apocalypse Now, nell'ottica in cui all'epoca dell'uscita del film con Marlon Brando e Martin Sheen molti credevano che la produzione lo avrebbe rovinato (e in effetti fu quasi così, dato che Coppola, che finanziò il budget di tasca propria, rischiò sia a livello finanziario che a livello di salute fisica).

Oggi il regista 83enne, nel frattempo diventato anche imprenditore in campo vinicolo, torna a sognare in grande con Megalopolis, ma il suo obiettivo non sono né i profitti né i riconoscimenti, quanto piuttosto qualcosa da lasciare alle generazioni future. Quanto crede nel progetto? Abbastanza da vendere una parte della sua quota nell'impero vinicolo che ha costruito per poter finanziare il film.

Una costante nella sua carriera, che lo ha sempre visto mettersi in gioco personalmente. In passato infatti Coppola ha già conquistato e perso numerose fortune numerose volte, ma oggi la cosa che più lo preoccupa è lasciare questo mondo senza aver provato a realizzare il suo più grande sogno, Megalopolis: “Quale sarebbe la cosa peggiore che può capitarmi, essere al verde quando morirò?" aveva detto qualche tempo fa a Deadline. "Non sarò al verde. I miei figli hanno avuto tutti successo".

Dita incrociate, allora: e dal cast di Megalopolis confermato ufficialmente qualche giorno fa, la soglia delle aspettative è destinata solo ad alzarsi.