Megalopolis ancora in alto mare? Il film di Coppola potrebbe saltare Cannes

Dopo le recenti dichiarazioni di Adam Driver su Megalopolis, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sullo stato dei lavori dell'attesissimo film scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola.

Proprio a pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Furiosa di George Miller a Cannes 2024, ci giunge voce che molto probabilmente Megalopolis dovrà saltare la Croisette: in molti si auguravano una 'reunion' tra il celebre festival cinematografico francese e il regista americano, che a Cannes è uno dei pochi autori ad aver vinto 2 Palme d'Oro (con La conversazione e con Apocalypse Now), ma a quanto pare Megalopolis potrebbe non essere pronto per maggio, mese in cui si terrà Cannes.

Secondo le indiscrezioni un primo montaggio preliminare del film sarebbe stato mostrato al direttore di Cannes Thierry Fremaux all'inizio dell'anno, ma Coppola è ancora troppo impegnato nella post-produzione per pensare di poter far debuttare Megalopolis a Cannes 2024. Screen Daily riferisce infatti che Megalopolis di Francis Ford Coppola potrebbe non essere pronto in tempo, frantumando i sogni dei fan che lo volevano di nuovo sul patto rosso della Croisette.

Le riprese di Megalopolis sono terminate il 30 marzo 2023, con una post-produzione che sta andando avanti da quasi 12 mesi. In precedenza, Coppola aveva suggerito una potenziale uscita autunnale per Megalopolis, e con questi nuovi aggiornamenti un debutto a Venezia o al New York Film Festival sembrano più plausibili.

