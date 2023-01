Megalopolis, Adam Driver smentisce le voci: 'Una delle mie migliori esperienze'

Cosa sta accadendo sul set di Megalopolis? Le ultime voci parlano di un vero e proprio disastro per il nuovo film di Francis Ford Coppola, la cui produzione, secondo le indiscrezioni di cui sopra, sarebbe addirittura da ritenersi a rischio! Tutto vero o, come spesso accade in questi casi, problemi inopportunamente ingigantiti dal chaicchiericcio?

Adam Driver non ha dubbi al riguardo: secondo la star di Silence il film del regista de Il Padrino gode di ottima salute e l'ambiente che si respira sul set sarebbe quello delle migliori occasioni, come d'altronde sostenuto dallo stesso Francis Ford Coppola nei giorni scorsi in seguito alla fuoriuscita incontrollata di notizie più o meno verificate.

"L'ambiente creato da Francis è di ispirazione e concentrazione. Ora come ora siamo in linea con la tabella di marcia e, onestamente, si tratta di una delle mie migliori esperienze sul set. La nostra crew è veloce e piena di inventiva, i nostri costumisti sono sul pezzo, gli attori sono incredibili e volenterosi e Francis è una delle persone più intelligenti con cui si potrebbe lavorare. Sono davvero fiero di poter girare questo film con lui e con loro, e nonostante non abbia chiesto a nessuno sono sicuro che questa sia l'opinione di tutti" sono state le parole di Driver.

Verità o tentativo di alleggerire la pressione? Chi vivrà vedrà! Certo è, comunque, che difficilmente ciò basterà a fermare le voci che circolano su questo tanto chiacchierato Megalopolis.