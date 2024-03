Megalopolis, Adam Driver: 'Non esistono termini di paragone per il film di Coppola'

La data d'uscita di Megalopolis è ancora incerta, ma l'attore protagonista Adam Driver è sicuro che il nuovo attesissimo film di Francis Ford Coppola è destinato a lasciare il segno semplicemente perché non ha alcun termine di paragone.

L'attore, che viene da Ferrari di Michael Mann e che potrebbe presto tornare a lavorare con il regista di Miami Vice e Collateral grazie al suo nuovo film in lavorazione Heat 2, ha rilasciato in queste ore un'intervista a The Face, durante la quale ha anticipato qualche dettaglio sul misterioso Megalopolis: "È un film un po' indefinibile, a dire il vero, il che sembra una descrizione molto vaga, almeno finché non si guarda il film", ha rivelato Driver. "Quando avrete visto il film, capirete ciò che voglio dire. Non ci sono precedenti per Megalopolis né termini di paragone, è un film selvaggio e senza regole che però agisce come un blockbuster su larga scala, il che è ciò che lo rende davvero unico."

Attualmente la trama di Megalopolis rimane in gran parte nascosta, ma secondo quanto riferito il film è ambientato in una versione da realtà alternativa di New York soprannominata “Nuova Roma”, ricostruita da un architetto come una megalopoli utopica dopo che la New York che conosciamo è stata spazzata via da un non meglio specifico cataclisma. Nel film, oltre ad Adam Driver, ci saranno anche Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito e Dustin Hoffman, tra gli altri.

