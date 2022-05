Megalopolis: Adam Driver, Nathalie Emmanuel e Laurence Fishburne nel cast di Coppola!

Il ritorno sulle scene di un totem come Francis Ford Coppola è già di per sé una notizia da saltare dalla sedia, ma lo è ancor di più se ad essere coinvolto è un cast del genere: il regista de Il Padrino manca dal grande schermo dal lontano 2011, e proprio in queste ore ha annunciato i nomi dei protagonisti del suo Megalopolis.

Recentemente al centro delle cronache per il suo attacco a Marvel, James Bond e Dune, Coppola ha messo insieme come prevedibile una squadra davvero niente male: il primo nome a saltare all'occhio è quello di Adam Driver, fresco di House of Gucci e pronto a tornare sul grande schermo prossimamente nel ruolo di Enzo Ferrari.

Insieme all'ex-Kylo Ren di Star Wars farà parte del cast di Megalopolis anche Nathalie Emmanuel, nota ai fan di Game of Thrones per il ruolo di Missandei e a quelli di Fast & Furious per la sua Ramsey; a completare il quintetto ecco quindi i veterani Jon Voight e Forest Whitaker, ma anche e soprattutto una vecchia conoscenza di Francis Ford Coppola, quel Laurence Fishburne che proprio il leggendario regista lanciò nel firmamento di Hollywood con il suo capolavoro Apocalypse Now.

Insomma, un cast davvero clamoroso nonostante l'abbandono di Oscar Isaac a Megalopolis annunciato nelle scorse settimane: quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Una cosa, comunque, è certa: Francis Ford Coppola è tornato, e questa non può che essere una buona notizia.