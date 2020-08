Mega Man: lo sceneggiatore di The Batman promette scintille: 'Avrà una storia avvincente'

Il live action di Mega Man è ancora in sviluppo e lo sceneggiatore Mattson Tomlin è tornato a parlare della sua visione cinematografica della celebre icona Capcom.

"Nel mio approccio mi sono sempre chiesto, cos'è una storia avvincente? E qual è la vera anima di questo personaggio? Lo conosciamo più o meno tutti come il Blue Bomber cartoonesco che salta e spara, ma c'è bisogno di andare oltre sapendo che dal punto di vista visivo sarà qualcosa in grado di soddisfare i fan del videogioco, ma quale sarà la storia al centro di tutto? Cosa può essere in grado di affrontare davvero questo personaggio?", ha rivelato lo sceneggiatore a Polygon.

Un'operazione delicata quella che si appresta a compiere insieme ad Henry Joost e Ariel Schulman, dato che stiamo parlando di uno dei personaggi più riconoscibili dell'universo videoludico di Capcom. Tomlin, già balzato alle cronache per il lavoro che sta effettuando su The Batman, ha proseguito dichiarandosi fiducioso e affermando che la trama sarà qualcosa di "universale, primordiale, emozionante e a cui tutti possono relazionarsi".

Nonostante sia stato annunciato nel 2018 si sa ancora poco del progetto, ma lo sceneggiatore ha concluso affermando che non si tratterà di un film prettamente riservato ai bambini, sullo stile di Sonic The Hedgehog. Probabilmente sarà quindi un prodotto che rientrerà nella tipica classificazione PG-13, per la presenza di scontri con armi da fuoco e combattimenti fisici.

