Mega Man: Netflix sta lavorando a un live-action ispirato alla serie di videogiochi!

Secondo quanto riportato da IGN, l'icona Capcom Mega Man, arriverà sui nostri schermi in un live-action targato Netflix. Si parla ormai da anni di un possibile film di Mega Man, annunciato dalla Fox nel lontano 2018. Adesso, però, ci pensa il colosso dello streaming Netflix, che nell'ultimo periodo si è dato da fare con i live-action.

Secondo quanto sappiamo, il film sarebbe nelle prime fasi della produzione, e non è ancora stato confermato da Netflix alla stampa. Tuttavia la società di produzione della pellicola, Supermarché, si è lasciata sfuggire qualcosa circa la partnership durante un recente aggiornamento del sito web, dunque la conferma di Netflix sarebbe ormai solo un'ufficialità. Al momento non abbiamo altre notizie.

Una scelta interessante, questa, se si considera che nel frattempo i lavori sull'adattamento annunciato nel 2018 dalla 20th Century Fox proseguono. O almeno, così hanno confermato lo scorso anno Henry Joost e Ariel Schulman, che scrivono e dirigono la pellicola. "Siamo super entusiasti", aveva detto Joost. "Credo che presto arriveranno grandi novità a riguardo. Non posso dire molto al momento, ma è un progetto molto vicino ai nostri cuori e ne siamo entusiasti". Lo sceneggiatore di Batman ha promesso che Mega Man avrà una storia avvincente. Staremo a vedere se alla fine il progetto andrà in porto, date le poche notizie.

In ogni caso sembra essere un momento incredibile per i fan della serie di videogiochi nata nel 1987, perché sarebbero in arrivo ben due progetti su questo personaggio.